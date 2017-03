Etna brengt BBC-ploeg in de problemen: bekijk hier de beelden

Op Sicilië hebben reddingsploegen in sneltempo tientallen toeristen van de vulkaan Etna gehaald. Die spuwt sinds eergisteren opnieuw as uit. Uit de zuidoostelijke krater komt zelfs lava. In combinatie met sneeuw veroorzaakt de gloeiend hete massa explosies, waarbij stenen metershoog worden weggeslingerd. Een ploeg van de BBC kwam daarbij in moeilijkheden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Etna brengt BBC-ploeg in de problemen: bekijk hier de beelden

Op Sicilië hebben reddingsploegen in sneltempo tientallen toeristen van de vulkaan Etna gehaald. Die spuwt sinds eergisteren opnieuw as uit. Uit de zuidoostelijke krater komt zelfs lava. In combinatie met sneeuw veroorzaakt de gloeiend hete massa explosies, waarbij stenen metershoog worden weggeslingerd. Een ploeg van de BBC kwam daarbij in moeilijkheden.