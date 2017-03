Schippers is sinds 2003 lid van de Tweede Kamer. Sinds 2010 is ze minister van Volkgeszondheid, Welzijn en Sport. Zorg was een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Schippers zet daarbij vooral in op meer marktwerking, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor de zorgverzekeraars.

Het is de tweede keer dat de formatie van een nieuw kabinet begint met het aanstellen van een verkenner door de Tweede Kamer. In 2012 was dat Henk Kamp, ook van de VVD. Voor 2012 speelde koningin Beatrix nog een belangrijke rol in de formatie, maar sindsdien neemt de Kamer zelf de regie.