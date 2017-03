Denen presenteren in het Nederlands, "want jullie taaltje is zo leuk"

Om de verkiezingen in Nederland net dat tikkeltje meer aandacht te geven, hebben de twee presentatoren van het Deense TV 2-journaal het nieuws gepresenteerd in...het Nederlands.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Denen presenteren in het Nederlands, "want jullie taaltje is zo leuk"

Om de verkiezingen in Nederland net dat tikkeltje meer aandacht te geven, hebben de twee presentatoren van het Deense TV 2-journaal het nieuws gepresenteerd in...het Nederlands.