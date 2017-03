Geert Wilders mag vanuit de coulissen opereren, in Europa heerst opluchting. Maar in Nederland ziet het toneel er vanop afstand minder geruststellend uit, schrijft De Volkskrant. Het regeringsbeleid is keihard afgestraft en het land is rechtser geworden. "Het omvangrijke verlies van de VVD en vooral de oplawaai voor de PvdA springt in het oog. Ondanks Erdogan en een goed draaiende economie rekent de kiezer genadeloos af met de regering. (...) Rutte sprak gretig over de littekens die besturen hem had gebracht. Deze overwinningsnederlaag is nog een kras erbij. De Rutte-moeheid kondigde zich al aan. Nu begint een volgend kabinet onder de hypotheek hoe lang Rutte nog meegaat."