Het ijzer smeden wanneer het heet is, zal Ivana Trump gedacht hebben. Op 17 september verschijnt alvast "Raising Trump". Het voormalige model was van 1977 tot 1992 getrouwd met Donald Trump, haar derde echtgenoot toen. Samen kregen ze twee zonen en één dochter. "Sinds hij president is, staan de kinderen in de schijnwerpers, maar ik heb ze opgevoed en de belangrijkste levenslessen meegegeven: trouw, eerlijkheid, integriteit en enthousiasme", luidt het.

Ivana Trump hield zich tot nu toe nagenoeg stil in de pers. Ze woonde wel de inauguratie van haar ex-man bij in januari. Ze is niet aan haar proefstuk toe als schrijfster. In 1992 -toen ze scheidde van Donald- verscheen "For love alone". Dat boek kreeg in 1993 al een opvolger: "Free to love". Het nieuwe boek snijdt geen politieke thema's aan. Ivana's jeugd in Joegoeslavië komt aan bod en haar "wervelwindrelatie" met Donald.