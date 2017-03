In Amsterdam is GroenLinks de grootste partij met 19,3 procent van de stemmen. Het sociaaldemocratische PvdA verliest erg zwaar in de hoofdstad. Bij de vorige verkiezingen was ze nog de grootste partij, met 35,8 procent. Nu haalt ze slechts 8,4 procent. Het linksliberale D66 is de tweede partij geworden in Amsterdam, met 18,2 procent. De liberale partij VVD komt op 15,2 procent.

Ook in andere grote steden lijdt de PvdA een dramatische nederlaag. In Rotterdam krijgt de partij van Lodewijk Asscher 6,4 procent van de stemmen, dat was in 2012 nog 32 procent. De VDD is de grootste partij in Rotterdam met 16,4 procent. Ook DENK, SP, GroenLinks, D66 en PVV zijn groter geworden dan PvdA.

In Den Haag is VVD de grootste, met 20,6 procent. PvdA is gekrompen tot 6,5 procent en is teruggevallen naar de zesde plaats. Bij de vorige parlementsverkiezingen waren de sociaaldemocraten nog de grootste partij in Den Haag met 29,2 procent.

In Utrecht is D66 de winnaar met 22,2 procent van de stemmen. GroenLinks is tweede met 20,2 procent. De VVD is de derde partij. De PvdA moet tevreden zijn met 5,9 procent. Ook hier was de partij in 2012 de grootste met 29,6 procent.