President Trump kondigde de beslissing tijdens een rally in Nashville aan als "slecht, verdrietig nieuws". "Is deze uitspraak niet gedaan door een rechter uit politieke redenen?" wierp hij zijn joelende achterban voor. Hij had het over "een ongeziene machtsoverschrijding". "Deze beslissing creëert een zwak beeld van de Verenigde Staten. Ik wil deze zaak zo ver drijven als nodig is, tot aan het Hooggerechtshof als het moet. We zullen winnen."

Volgens de president heeft het inreisverbod als doel om terroristen te verhinderen Amerikaans grondgebied te betreden. "Dit is een zaak van nationale veiligheid. De grondwet geeft de president de macht om de immigratie op te schorsen in het nationaal belang", argumenteerde de Republikein.

"Laat mij jullie iets vertellen. Ik denk dat we gewoon terug moeten gaan naar het oorspronkelijke inreisverbod en all the way gaan. Het gevaar is duidelijk, de wet is duidelijk, de noodzaak voor mijn inreisverbod is duidelijk."