Die partij heeft een zware klap gekregen bij de verkiezingen. Een nederlaag was verwacht, maar dat die zo groot zou zijn, is toch wel een verrassing. Hoe dan ook, is de kans klein dat de PvdA in de volgende regering zal stappen. Een oppositiekuur lijkt dan ook aangewezen.

Of anders: Dijsselbloem zal dan geen minister van Financiën meer zijn. Kan hij dan nog wel voorzitter van de eurogroep blijven, de club van ministers van Financiën van de eurozone?

In een interview met het Financieele Dagblad, een belangrijke beurskrant in Nederland, keek Dijsselbloem vorig jaar al vooruit naar dat scenario. "Het is onontgonnen terrein", gaf hij toe, maar tegelijk wees hij er op dat het einde van zijn ministerschap niet noodzakelijk zijn vertrek bij de eurogroep zou betekenen.

"De regels bepalen dat de ministers van Financiën de voorzitter van de eurogroep kiezen, maar niet dat die uit hun midden moet komen", zei Dijsselbloem toen. Ook als Dijsselbloem lid wordt in de Tweede Kamer, sluit dat niet uit dat hij de eurogroep blijft leiden.

Toch zijn er daarover twijfels. Zo is het de vraag of de volgende Nederlandse regering zonder de PvdA Dijsselbloem niet zou willen vervangen door de nieuwe minister van Financiën. Ook zouden andere eurolanden dat voorzitterschap in vraag kunnen stellen.

Wel belangrijk is het mandaat van een voorzitter van de eurogroep twee en een half jaar duurt. Dat van Dijsselbloem zou dus eind dit jaar aflopen.