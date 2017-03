In Amsterdam en Den Haag trekken vandaag veel mensen naar de stembus. Dat is opvallend omdat de opkomst in de grote steden bij verkiezingen in Nederland doorgaans lager ligt. Rond 18 uur was in Amsterdam 53,7 procent van het kiesgerechtigde publiek komen opdagen. In 2012 was dat rond die tijd amper 39,2 procent. In Den Haag was rond 18 uur al 57 procent van het kiesgerechtigde publiek gaan stemmen. Vier jaar geleden was dat rond die tijd nog 46,8 procent.