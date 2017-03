Ook liberaal fractieleider Guy Verhofstadt heeft geen genade voor Erdogan, die "in Europa vrijheid van meningsuiting voor zijn ministers vraagt, maar in eigen land kritische journalisten opsluit". Maar verklaringen volstaan volgens de Belgische oud-premier niet meer. "We moeten nu de toetredingsonderhandelingen met Turkije bevriezen."

Het Europees Parlement pleitte er in november reeds voor om de onderhandelingen te bevriezen tot Erdogan een einde maakt aan zijn "disproportionele" repressie sinds de mislukte coup van juli. Zo ver willen de lidstaten echter niet gaan. Wel verklaarden de buitenlandministers in december dat in de huidige omstandigheden geen nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen meer geopend zullen worden.