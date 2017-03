Rutte benadrukte dat Nederland in de regio zelf helpt om de vluchtelingen "fatsoenlijke hulp" te bieden. "Wat GroenLinks doet is zeggen: iedereen waar maar enig probleem is, die haal ik naar Nederland en Europa. U zegt: ik wil asiel laten aanvragen in de landen, ik wil hervestigen, ik wil het kinderpardon en ik wil ervoor zorgen dat mensen die uitgeprocedeerd zijn en weg moeten en niet weggaan, alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Met het beleid van uw partij zullen we in Nederland met tienduizenden asielzoekers zitten."

"Het risico van een linkse politiek op dit onderwerp is dat het misschien wel goed bedoeld is, maar heel veel goede bedoelingen kunnen verkeerd uitpakken en leiden tot zo'n grote spanningen in de samenleving dat het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen wegvalt."