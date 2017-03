De grote vraag is volgens Mingelen - zeker na de verkiezing van Trump in de Verenigde Staten - of dit het begin is van een populistische, nationalistische golf die door Europa trekt, via Nederland en Frankrijk om uiteindelijk in Duitsland te eindigen.

"Nederland is de eerste belangrijke stap of dat wel of niet zal gebeuren. Als Rutte de grootste wordt, kan je zeggen: "De golf is voorlopig gekeerd". Als Wilders hier toch de grootste wordt, geeft dat die golf alleen maar extra kracht."