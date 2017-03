Rusland heeft inmiddels de rebellen bekritiseerd, die afgezegd hebben voor de nieuwe gespreksronde over Syrië in de Kazachse hoofdstad Astana. De aangehaalde redenen zijn niet overtuigend , zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov volgens het persagentschap Tass. "Schendingen van de wapenstilstand zijn er altijd geweest. Dat is een natuurlijk proces", verklaarde hij. De Syrische regering wijst met beschuldigende vinger naar Turkije voor het wegblijven van de rebellen.

De vertegenwoordigers van de rebellen hadden hun deelname uit protest tegen de herhaaldelijke schendingen van het bestand door de regeringstroepen afgezegd. Bij de derde gespreksronde over Syrië in Astana moet het onder bemiddeling van Rusland en Turkije vooral over de versterking van de broze wapenstilstand gaan.

Rusland is naast Iran de belangrijkste bondgenoot van de regering in Damascus, Turkije steunt de rebellen. Het proces in Astana loopt parallel met de onderhandelingen over Syrië onder VN-bemiddeling in Genève. Die zouden eind maart voortgezet worden.