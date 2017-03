Hoewel Macron rechtstreeks niets met de zaak te maken lijkt te hebben, is het opvallend dat hij de zoveelste Franse presidentskandidaat op korte tijd is die in opspraak komt. Eerder vandaag is kandidaat van Les Républicains François Fillon officieel in verdenking gesteld. De zaak daar draait rond de vermeende fictieve tewerkstelling van zijn vrouw en kinderen, waarbij Fillon overheidsgeld verduisterd zou hebben.

Ook Marine Le Pen van Front National is al in opspraak gekomen. Het Franse gerecht voert momenteel een onderzoek naar fictieve tewerkstelling door de rechts-populistische politica. Ze weigert voorlopig uitleg te geven bij de onderzoeksrechters die het onderzoek voeren en roept daarvoor haar parlementaire onschendbaarheid in.