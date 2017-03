Jens Franssen: "Iraaks leger maakt zich op om IS enorme symbolische klap te geven"

Volgens de Iraakse troepen zijn de IS-strijders in Mosul volledig omsingeld en is de val van het IS-bolwerk in Irak nabij. Speciale gezant Brett McGurk voorspelt dat de overgebleven terroristen allemaal zullen sterven. Jens Franssen staat aan de frontlinie in Erbil. "De vrees zit erin dat die laatste, oude symbolische wijk straat voor straat bevochten zal moeten worden."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Jens Franssen: "Iraaks leger maakt zich op om IS enorme symbolische klap te geven"

Volgens de Iraakse troepen zijn de IS-strijders in Mosul volledig omsingeld en is de val van het IS-bolwerk in Irak nabij. Speciale gezant Brett McGurk voorspelt dat de overgebleven terroristen allemaal zullen sterven. Jens Franssen staat aan de frontlinie in Erbil. "De vrees zit erin dat die laatste, oude symbolische wijk straat voor straat bevochten zal moeten worden."