"Ik ben bezorgd over het beeld dat de rest van de wereld over Nederland zal hebben wanneer de partij van Wilders de grootste wordt", zo zei hij. Momenteel geven de peilingen nog het voordeel aan zijn eigen partij, de VVD, maar Rutte waarschuwde de kiezers dat ze zich daar niet door mogen laten misleiden. Ook bij het brexit-referendum en bij de verkiezingen in de VS hadden de peilingen de populariteit van het rechts populisme miskend, zo benadrukte hij.

Rutte maakte duidelijk dat hij het verkeerd soort populisme wil tegenhouden. Hij wil dat Nederland het eerste land wordt - sinds de Oostenrijkse presidentsverkiezingen - dat de opgang van rechts populisme een halt toeroept.

Rutte omschreef de aankomende verkiezingen als de kwartfinales in de Europese strijd tegen het populisme. Hij noemde de presidentsverkiezingen in Frankrijk, in april en mei, de halve finales en de Duitse Bondsdagverkiezingen, in september, de finale.