De "Big Ben van het Oosten" tikt weer

Na decennialang stilte en verval tikt de zogenoemde "Big Ben van het Oosten" in Aden in Jemen weer. De klokkentoren is in 1890 gebouwd naar het voorbeeld van de bekende Londense toren, maar raakte zwaar beschadigd in de Jemenitische burgeroorlog.

