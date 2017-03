"Ik weet niet wanneer artikel 50 zal worden ingeroepen. Dat zegt veel over onze relatie met Westminster. Als Schotland echt een keuze wil hebben, dan moeten we dit referendum houden."

De Schotse nationalistische partij SNP van Sturgeon verloor twee jaar geleden met grofweg 45 procent tegen 55 procent het referendum over onafhankelijkheid. Sindsdien versterkte de partij wel haar macht in het Schotse parlement. "Twee jaar geleden wisten we ook nog niet dat we ons vandaag in deze situatie zouden bevinden", aldus Sturgeon. Ze is er dan ook van overtuigd dat de Schotten bij een tweede onafhankelijkheidsreferendum wel voor autonomie zullen kiezen.

De manier waarop de brexit is afgehandeld is niet de juiste manier, stelde Surgeon nog. "Laten we hiervan een positief plan maken voor de toekomst van Schotland."