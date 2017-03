Carlos, vandaag 67, gooide op 15 september 1974 vanuit een restaurant op een tussenverdieping een handgranaat in de Drugstore Publicis, een trendy winkelgalerij op de hoek van de boulevard Saint-Germain en de rue de Rennes, in hartje Parijs. Twee mensen kwamen om, 34 anderen raakten gewond.

De aanslag is zijn oudste bekende wapenfeit op Franse bodem en het laatste waarvoor hij in Frankrijk zal terechtstaan. Carlos riskeert levenslange opsluiting. Maar dat zal voor hem in de praktijk niet veel verschil maken. De man werd in het verleden al twee keer tot levenslang veroordeeld voor de moord op drie mannen, onder hen twee agenten, in 1975 in Parijs en voor vier aanslagen met explosieven in 1982 en 1983. Bij die aanslagen in Parijs, Marseille en op twee treinen vielen in totaal 11 doden en bijna 150 gewonden.

Carlos zit dan ook al sinds 1994, toen hij door de Franse geheime diensten uit zijn schuilplaats in Soedan werd ontvoerd, in een Franse gevangenis.