Dodental busongeval in Haïti loopt op

Vier mensen die gewond raakten toen een autobus zondag per ongeluk inreed op een menigte in de Haïtiaanse stad Gonaïves, zijn in de nacht van zondag op maandag overleden in het ziekenhuis. Dat brengt het aantal doden op 38. De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag om iets voor vier uur.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dodental busongeval in Haïti loopt op

Vier mensen die gewond raakten toen een autobus zondag per ongeluk inreed op een menigte in de Haïtiaanse stad Gonaïves, zijn in de nacht van zondag op maandag overleden in het ziekenhuis. Dat brengt het aantal doden op 38. De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag om iets voor vier uur.