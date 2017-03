Een escalatie van het geweld in Syrië heeft een sterke stijging van het aantal gewelddaden tegen kinderen veroorzaakt. Minstens 652 werden gedood: een stijging met 20 procent tegenover 2015, waarvan 255 in of nabij een school.

Meer dan 850 kinderen werden gerekruteerd om te vechten in het Syrische conflict, meer dan dubbel zoveel als in 2015. Kinderen worden geronseld om aan het front te vechten, of zelfs als beulen, zelfmoordenaars of gevangenisbewakers.

De "omvang van het lijden is ongezien", aldus Geert Cappelaere, regionaal directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika voor Unicef. "Miljoenen kinderen in Syrië liggen dagelijks onder vuur. Hun levens worden overhoop gegooid."

Doordat delen van het land moeilijk toegankelijk zijn, is de ware omvang van het conflict voor kinderen in Syrië onduidelijk. Humanitaire bijstand wordt zo onmogelijk gemaakt. Kinderen sterven aan ziektes die in normale omstandigheden kunnen worden voorkomen, bij gebrek aan geneeskundige zorg, levensnoodzakelijke bevoorradingen en andere basisvoorzieningen. In Syrië leven 2,8 miljoen kinderen in deze moeilijk te bereiken gebieden, 280.000 kinderen leven onder dagelijkse belegering, afgesloten van elke vorm van humanitaire hulp.