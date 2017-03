Konvooi Turkse minister klemgereden, Turken protesteren

De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije is vanavond nog verhevigd. Nadat Nederland had verhinderd dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken met het vliegtuig naar Nederland zou reizen, is zijn collega voor Familiezaken vanuit Duitsland naar Rotterdam gereden maar daar tegengehouden door de politie. Voor het consulaat betogen honderden aanhangers van president Erdogan.

