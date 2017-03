Maar ook Kaya mocht van de Nederlandse overheid het consulaat niet binnen. Ze wachtte daarop urenlang in haar auto, terwijl er overleg was met Buitenlandse Zaken. Omdat ze weigerde om uit zichzelf vreedzaam te vertrekken, greep de politie uiteindelijk in. Er werd een takelwagen opgeroepen om de auto mét inzittenden weg te slepen. Na lang over en weer gepraat verliet Kaya dan toch scheldend en vloekend de wagen.

De minister werd onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht en als "ongewenste vreemdeling" het land uitgezet. Na haar vertrek braken rellen uit bij het consulaat. De politie zette wapenstokken en waterkanonnen in om de demonstranten uit elkaar te jagen. Verschillende betogers raakten daarbij lichtgewond doordat ze struikelden of onder de voet werden gelopen. Het duurde tot 3 uur voor de rust was teruggekeerd.