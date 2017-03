Minister Fatma Betül Sayan Kaya wilde eigenlijk vrijdag al spreken in Nederland in het kader van een promotietour van Turkse ministers in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet. Kaya kreeg te horen dat ze niet welkom was in de Nederlandse steden Hengelo en Wehl. Zaalverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten.

Nederland trok eerder vandaag de landingsrechten in voor het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu. Het kabinet nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen na een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu in Rotterdam.

Dat leidde tot een woedende reactie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die foeterde over Nederlandse "nazi-overblijfselen en fascisten".