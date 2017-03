De moeder van de jongen is niet aan haar proefstuk toe. Op het YouTube-kanaal van de familie is haar zoon te zien in talloze filmpjes, het ene al wat geslaagder dan het andere. Aan het kanaal is zelfs een webshop verbonden waar de zoon onder andere T-shirts en polsbandjes aanprijst. Hun laatste creatie werd al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Het kanaal is dus op zijn minst een stevige bijverdienste.

Maar de drang naar hits breekt de ouders nu dus zuur op. Ze moesten op het politiebureau gaan uitleggen wat ze precies hadden uitgespookt. Bovendien vond de moeder er niet beter op dan na de opnames de volledige lading kralen op de openbare weg te dumpen. Ook daarmee riskeert ze een strafklacht voor vervuiling. De politie onderzoekt de zaak. Bekijk hieronder het bewuste filmpje: