"Deze beschuldigingen ondermijnen alles waar we als mariniers voor staan", reageerde de commandant van het marinecorps Robert B. Neller op het schandaal. Binnen de marine zelf is er een taskforce opgezet om de zaak te onderzoeken. Daarnaast is er ook een onderzoek gestart door de Naval Criminal Investigative Service.

In een video heeft hij zijn troepen ook streng toegesproken. "Wanneer ik de beschuldigingen hoorde dat mariniers hun collega's zouden kleineren, dacht ik dat dergelijk gedrag niet paste bij echte soldaten of strijders. Op dit ogenblik moeten we allemaal gefocust zijn om beter te worden." De top van de marine roept getroffen vrouwen ook op om naar voren te treden met hun verhaal. Twee vermeende slachtoffers hebben dat intussen ook al gedaan.

Ook de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis heeft zich uitgesproken over de hele zaak. Hij zei dat iedereen die betrokken was bij de verspreiding van de naaktfoto's van vrouwelijke collega's zich schuldig maakte aan "een flagrante schending van fundamentele waarden. Een gebrek aan respect voor de waardigheid en menselijkheid van de leden van het Defensiedepartement is onaanvaardbaar en in strijd met de samenhang van de eenheid." Mattis benadrukte dat het Pentagon zulk gedrag niet tolereert en beloofde een onderzoek.