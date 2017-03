Nog gespot op Buckingham Palace: Gillian Anderson in gesprek met Camilla Parker Bowles, de hertogin van Cornwall en echtgenote van prins Charles. Voor Internationale Vrouwendag werd een Women of the World-receptie gehouden. Minder bekend over Anderson is dat ze een fervente activiste is. Ze werkte onlangs aan het manifest "We (women)" over de dagelijkse problemen waarmee vrouwen worstelen en speelde vorig jaar in "Sold", een film over de handel in kinderen.

Het was niet de eerste keer dat de hertogin Anderson ontmoette. Vijf jaar geleden hadden ze het over boeken in het Dickens Museum ter gelegenheid van 200 jaar Charles Dickens. Camilla hield op de Women of the World-receptie een toespraak en riep alle vrouwen op om zich te verenigen, "vrouwen van álle leeftijden" en dat in "deze turbulente tijden".