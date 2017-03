Strategisch steekspel aan de gang in Syrië

In Syrië ligt terreurgroep IS almaar meer onder druk en een aanval op Raqqa, de hoofdstad van IS, zou nog een kwestie van weken zijn. Maar hoe realistisch is die inschatting? De vijanden van IS zijn zeker niet allemaal bondgenoten.

