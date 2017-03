Kleiner bestaat niet: Japanse zoo stelt kleinste hert ter wereld voor

In de Saitanazoo in Japan is een "Pudu puda" geboren, dat is de allerkleinste hertensoort die er op aarde rondloopt. Het pasgeboren jong en de moederhert zijn nog steeds onafscheidelijk. Bezoekers zijn in de wolken met de nieuwste aanwinst van de zoo.

