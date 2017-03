Wadi Rum is een iconische woestijnvallei in Jordanië. Mocht u niet meteen weten waar u de locatie van kent, het landschap is meer dan eens het decor geweest van grote Hollywoodfilms. De filmklassieker "Lawrence of Arabia" is er bijvoorbeeld grotendeels opgenomen. Meer recent fungeert Wadi Rum als Mars-landschap in "The Martian" met Matt Damon. De locatie is vooral bedreigd door de droogte, maar ook het massatoerisme doet in het bijzonder de rotsformaties geen goed.