Geen The Azure Window meer in Malta

Het zogenoemde "Blauwe Raam" ("The Azure Window") op het eiland Gozo is opgeslokt door een stormachtige Middellandse Zee. De natuurlijke rotsbrug uit kalksteen was maar liefst 50 meter hoog, maar is in één klap verdwenen.

