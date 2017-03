Neushoorns die worden vermoord voor hun hoorn. Het is dagelijkse kost in - vooral - Zuid-Afrika, maar in Europa was het ongezien. Tot gisteren, toen in een zoo in Thoiry, ten westen van de Franse hoofdstad Parijs, een witte neushoorn dood werd aangetroffen met een van de twee hoorns afgezaagd.

"De praktijken brengen zoveel geld op dat ze nu ook naar ons komen", zegt Dusauchoit in "De afspraak" op Canvas. "Het begon met diefstallen van hoorns, onder meer in het natuurhistorisch museum in Brussel en in musea in Rotterdam en Parijs. Nu zien we dat de bendes ook naar hier komen en neushoorns uit dierenparken afmaken voor de hoorn."