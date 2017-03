"Pulse of Europe" komt een eerste keer samen op het Muntplein

Elke zondag wil de beweging demonstreren in verschillende Europese steden. Met de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland in het vooruitzicht, willen ze de positieve kanten van de EU in de verf zetten als tegengewicht voor populistische discours.

