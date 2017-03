Vrijheidsbeeld even in het donker

Rond het Vrijheidsbeeld in New York was het gisteravond even helemaal donker na een stroomonderbreking. Het incident ontketende een golf van speculatie op sociale media. De stroomonderbreking is vermoedelijk veroorzaakt door werkzaamheden op een nabijgelegen bouwwerf.

