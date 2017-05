Manuel Antonio Noriega Moreno werd geboren in extreme armoede, maar werd geadopteerd en kon studeren aan een militaire academie in Peru. Hij maakte snel naam in het Panamese leger en kwam in de gratie van generaal Omar Torrijos, de militaire leider van Panama. Na diens dood in 1981 werd Noriega, toen stafchef van het leger, de feitelijke machthebber, zonder ooit officieel president te worden. Hij regeerde het land als een dictator, met harde hand.

Aanvankelijk had Noriega goede banden met de Verenigde Staten. In de jaren 80 ontwikkelde nauwe banden met de Amerikaanse geheime dienst CIA en was een centrale pion in de geheime Amerikaanse steun aan de zogenoemde Contra-rebellen, die in Nicaragua het linkse regime van de sandinisten bestreden.

Nadien verzuurden de relaties tussen Noriega en de Amerikanen, te meer omdat hij samenwerkte met de Colombiaanse drugsmaffia die via Panama cocaïne naar de Verenigde Staten smokkelde. Panama werd onder leiding van Noriega een centrum voor drugshandel en witwaspraktijken.

In 1989 beval de toenmalige Amerikaanse president George Bush Sr. een Amerikaanse invasie in Panama. Noriega zocht een toevlucht in de vertegenwoordiging van het Vaticaan, maar gaf zich uiteindelijk over aan de Amerikanen. Nadien zat hij in de VS een gevangenisstraf van 17 jaar uit wegens drugsmokkel.

In 2010 werd hij vrijgelaten en door de VS uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij veroordeeld werd voor het witwassen van drugsgeld en wegens de moord op elf politieke tegenstanders. Eind 2011 leverden de Fransen Noriega uit aan Panama, waar hij de rest van zijn straf mocht uitzitten in de gevangenis.

Hij leed al enige tijd aan een hersentumor. In januari werd hij opgenomen in het ziekenhuis voor een hersenoperatie, daar is hij nu overleden.