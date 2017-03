Het karkas van Satao II werd in januari ontdekt tijdens een routine controlevlucht over het 25.000 vierkante kilometer grote nationaal park. Het lag in de buurt van de grens van het park, en het nieuws werd nu pas bekendgemaakt.

Een team van het Tsavo-park en de Keniaanse Wildlife Service slaagde er in de enorme slagtanden van de olifant intact te bergen, voor stropers ze konden meenemen. Een slagtand woog 51,5 kilogram, de andere 50,5 kilo.

Na de lugubere ontdekking volgde een team van het nationaal park een bende stropers tot diep in het park, en twee stropers werden gearresteerd. Bij de stropers werden drie bogen, 12 gifpijlen en een AK47 machinegeweer gevonden.

"Hoewel dit in alle opzichten een zeer droevig verlies is, kunnen we ook er iets positiefs uit halen, in die zin dat het karkas van Satao gevonden is met het ivoor nog intact, en dat het gerecupereerd kon worden voor het in de verkeerde handen kon vallen en de illegale ivoormarkt nog meer kon opstoken", zei de Tsavo Trust in een mededeling. "En nog belangrijker, deze stropersbende is voor eeuwig opgebroken."