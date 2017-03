Nu de Britten op het punt staan om formeel hun vertrek uit de Europese Unie aan te melden, wordt in de hoofdsteden en de Europese instellingen volop nagedacht over een toekomstproject met de overblijvende 27 lidstaten.

Ook de Europese Volkspartij (EVP) heeft nu een duit in het zakje gedaan. De groep van christendemocraten en conservatieven heeft nu een ontwerpdocument klaar dat op 29 en 30 maart goedgekeurd moet worden op een congres in Malta.

"We willen onze samenlevingen en onze economieën zo open mogelijk houden, en tegelijkertijd mensen beter beschermen tegen nieuwe bedreigingen voor hun veiligheid en welvaart", zo schetste minister van staat Herman Van Rompuy de rode draad van het document. Hij citeerde werkgelegenheid, de strijd tegen allerlei vormen van dumping, veilige grenzen, de aanpak van illegale migratie en klimaatverandering als enkele van de grootste uitdagingen. Telkens opnieuw moet bekeken worden welk bestuursniveau het best geschikt is, maar voor Van Rompuy is het duidelijk dat vele van die doelstellingen enkel in een Europese dimensie bereikt kunnen worden.