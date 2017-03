Hier reserveerde de eetbende een trouwfeest en betaalde ze 1.000 euro voorschot, maar in totaal verorberde ze het tienvoudige alvorens ze de benen namen. "Ze waren met een man of 160 en binnen een paar minuten was iedereen weg. Er werd ook niets gezegd over later betalen. Ze verdwenen gewoon. Het gaat om dezelfde mensen. We hebben de foto’s vergeleken”, aldus de eigenares.

De ongewone misdaad werd aangegeven bij de politie, die onderzoekt of het om dezelfde groep gaat. De restauranteigenaren twijfelen niet en denken dat het om dezelfde gasten gaat. Volgens regionale Spaanse media gaat het om een groep uit Oost-Europa.