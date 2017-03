"Ik zal deze avond onze burgers ontmoeten in Hamburg. Niemand zal ons kunnen verhinderen om naar de meeting met onze burgers te gaan", zo zei Cavusoglu in Istanboel tijdens een toespraak voor de Europese consuls. "Ik zal gaan, niemand kan me stoppen."

"Ze proberen al onze bijeenkomsten af te gelasten met nooit geziene druk. Het is een compleet tiranniek regime dat druk uitoefent op privé-eigenaars van hotels", zo zei hij.

Hamburg had gisterenavond beslist de vergunning in te trekken voor de politieke meeting vanwege problemen met de brandveiligheid. Maar omdat er geen verbod is voor een bijeenkomst op zich, zal de meeting wellicht op een andere plaats kunnen doorgaan.

Cavusoglu wil bij de Turkse immigranten in Duitsland stemmen ronselen voor een referendum over een grondwetswijziging waarmee de macht van president Erdogan fors wordt uitgebreid. In het Westen bestaat daar ongerustheid over, de Turkse critici van Erdogan beschouwen het als een autoritaire machtsgreep.

Ongeveer 1,4 miljoen Turken in Duitsland zijn stemgerechtigd voor het referendum, dat plaatsvindt op 16 april.

De Duitse lokale overheden hadden eerder al andere Turkse meetings voor het referendum geannuleerd, wat leidde tot spanningen tussen Berlijn en Ankara. Het voorbij weekend beschuldigde Erdogan Duitsland er zelfs van zich opnieuw schuldig te maken aan "nazipraktijken".

Vandaag liet ook Cavusoglu zich betrappen op een opmerking van hetzelfde niveau. "Het is een totaal repressief systeem", zo verklaarde hij in de online-editie van de krant Hürriyet in een reactie op de Duitse beslissing. "Alle praktijken lijken op die uit de naziperiode."

Cavusoglu benadrukte dat hij morgen ook een ontmoeting zal hebben met zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel.