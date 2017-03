Wie is er bang van de Chinese overheid op koopjesjacht?

Het Chinese Volkscongres is op dit moment bijeen om te overleggen over de toestand van het land en de toekomst van China. Nu president Trump aan de macht is in de Verenigde Staten het ideale moment voor het land om de geopolitieke verhoudingen bij te sturen? En wat met de koopwoede van China, dat steeds vaker investeert in Europese bedrijven en dus ook in ons land?

VRT ???media.video.type.mz_vod???

