De hele discussie draait rond de Turkse rechter Aydin Sefa Akay, die vorig jaar werd opgepakt in de nasleep van de mislukte staatsgreep in de zomer. Hij is lid van het Mechanisme voor Internationale Straftribunalen, de opvolger van de internationale tribunalen voor Rwanda en Joegoslavië.

Hoewel de rechters van de Verenigde Naties eerder al hebben bevolen de man in kwestie ten laatste op 14 februari vrij te laten, zou dat nog steeds niet zijn gebeurd.

En dat is een probleem, aangezien de rechter een zitting heeft in de beroepszaak van de Rwandees Augustin Ngirabatware. Die man is eerder al schuldig bevonden aan genocide en veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar ging in beroep. De beroepszaak kan voorlopig echter niet doorgaan omdat de rechter vastzit.