270 hectare bos in de as door bosbranden in Florida

In de buurt van Miami, in de Amerikaanse staat Florida, is tijdens het weekend meer dan 270 hectare bos en heide verwoest door een brand. Het heeft de jongste maanden nauwelijks geregend in de streek rond Miami en de grond ligt er kurkdroog bij. Wegens de aanzienlijke rookontwikkeling worden de bewoners van het getroffen gebied aangeraden om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

270 hectare bos in de as door bosbranden in Florida

In de buurt van Miami, in de Amerikaanse staat Florida, is tijdens het weekend meer dan 270 hectare bos en heide verwoest door een brand. Het heeft de jongste maanden nauwelijks geregend in de streek rond Miami en de grond ligt er kurkdroog bij. Wegens de aanzienlijke rookontwikkeling worden de bewoners van het getroffen gebied aangeraden om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.