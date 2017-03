Decraene: "Morgen D-Day voor Fillon"

Of François Fillon kan aanblijven als presidentskandidaat voor de Republikeinse partij, is niet zeker, zegt VRT-journalist Steven Decraene vanuit Parijs. "Kan hij wel nog verrijzen en het onmogelijke waarmaken? Morgen valt de beslissing: morgenvoormiddag legt Juppé een verklaring af, en 's avonds is er partijbureau. Welke kant het ook uitgaat: er is deinig op komst."

