De man heeft verwondingen aan de rug, maar is niet in levensgevaar. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Volgens de piloot was hij eerder opgestegen van de Syrische basis van Latakia en voerde hij een missie uit boven de provincie Idlib, die grotendeels in handen is van Syrische rebellen.

Daar zou zijn toestel geraakt zijn en tenslotte is het twintig kilometer over de grens neergestort in Turkije. De piloot kon zich redden met zijn parachute.

Turkije beschouwt het incident niet als een schending van het luchtruim en zei eerder dat het het toestel niet heeft neergehaald. Wellicht heeft de piloot zijn toestel met opzet in Turkije laten neerstorten omdat hij niet in handen wilde vallen van de rebellen.