Een president heeft het recht niet om mensen in eigen land te laten afluisteren. Dat kan enkel door de politie en dan nog via gerechtelijk bevel als er vermoedens zijn over mogelijke criminele activiteiten of als de nationale veiligheid in het gedrang zou komen.

Volgens enkele media in de VS heeft de federale politie FBI vorig jaar van een speciale rechtbank de toestemming gevraagd om sommige leden van de campagne van Trump te volgen omdat ze verdacht werden van illegale contacten met Russische diplomaten en spionnen. Die vraag werd eerst afgewezen, maar in oktober zou er groen licht zijn gekomen. Van die berichten is er evenwel geen enkele bevestiging. Hoe dan ook zou er geen sprake zijn van een illegale inbreuk als die toestemming ook echt verleend werd.

Hoe dan ook dreigt er een grote politieke rel in de VS, zeker als Trump zijn beschuldigingen niet hard kan maken. Anderzijds kunnen die beschuldigingen ook bedoeld zijn om de aandacht af te leiden van onderzoeken naar illegale of verdachte contacten van toplui van de regering-Trump met Rusland. Dat heeft al tot het ontslag geleid van de nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn en zou nu ook minister van Justitie Jeff Sessions in het gedrang komen. Sessions zou onder eed gelogen hebben over zijn contacten met Russen vorig jaar. Dat kan ook voor hem leiden tot ontslag.