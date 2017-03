De onthullingen in het nieuwe boek doen in elk geval enigszins een ander licht schijnen op het vluchtelingenbeleid van Angela Merkel. Zelf gaf Duitse bondskanselier vorig jaar al toe dat ze fouten heeft gemaakt in haar asielpolitiek, na de verkiezingsnederlaag van haar partij in Berlijn.

"Als ik kon, zou ik de klok vele, vele jaren terugdraaien om me met de hele regering en alle andere leidinggevenden beter voor te bereiden op de situatie waarin we in september 2015 zijn terechtgekomen", klonk het toen.