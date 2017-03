Het lijkt wel een laatste wanhoopsoffensief van Fillon. In een videoboodschap heeft hij zijn aanhangers opgeroepen om massaal naar de bijeenkomst in Parijs af te zakken. Met een succesvolle steunmars hoopt Fillon zijn kandidatuur een nieuw elan te geven. Dat is nodig, want niet alleen zakt hij weg in de peilingen, ook laten steeds meer bondgenoten binnen zijn team Fillon vallen.

Rond 15.30 uur zou Fillon de menigte moeten toespreken. Als er voldoende mensen op afkomen en het blijft rustig, dan kan dat een belangrijk signaal zijn voor zijn achterban. Verspreid over het land zijn bussen ingezet om sympathisanten tot in Parijs te brengen. Pikant detail: uit de regio van Alain Juppé - Fillons voormalige tegenkandidaat en mogelijke vervanger - is slechts een autocar gereserveerd voor amper 26 passagiers. En ook: het is bijzonder slecht weer in de Franse hoofdstad, mogelijk gooit dat roet in het eten.

Belangrijke kaderleden van zijn partij Les Républicains zullen er sowieso niet bij zijn. Sommige partijgenoten zijn niet tevreden met de demonstratie die er volgens hen een is tegen de (gerechtelijke) instellingen van het land. Dat ontkent het team van Fillon. "Dit is een manifestatie om Fillon te steunen en om de stem van het volk te verdedigen", klinkt het. Volgens de krant Le Parisien is de partijtop intussen volop het "après-Fillon" aan het voorbereiden. Morgen is er een officiële bijeenkomst om zich te bezinnen over de toekomst van hun presidentskandidaat.

De veiligheidsmaatregelen aan Trocadéro zijn in elk geval drastisch. Elders in Parijs - op de Place de la République - staat ook een tegenbetoging gepland. De deelnemers daarvan willen op potten en pannen slaan om te manifesteren tegen corruptie.