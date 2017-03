De Iraakse troepen proberen via het zuidwesten het oude centrum van de stad te heroveren op IS. Het oostelijke deel van Mosul is in januari al heroverd na een strijd van 100 dagen. Het gevecht om het westen lag de afgelopen 48 uur stil door slecht weer, maar nu zijn de gevechten opnieuw begonnen.

Als de troepen de oude regeringsgebouwen kunnen innemen, is dat niet alleen een belangrijke symbolische overwinning om het gezag in Mosul te herstellen, maar zal het de Iraakse soldaten ook verder helpen om de IS-militanten te bekampen in het nabij oude stadscentrum.

Als de troepen IS volledig kunnen verdrijven uit Mosul - en dat slechts een kwestie van tijd te zullen zijn - dan zal dat een bijzonder grote nederlaag zijn voor het zelf uitgeroepen kalifaat van IS, zeker voor het Iraakse deel.

Intussen hebben ruim 45.000 inwoners hun huizen in westelijk Mosul moeten verlaten om te ontkomen aan de gevechten tussen het regeringsleger en IS. Dat meldt de internationale vluchtelingenorganisatie. Zij kunnen onderdak vinden in de nabijgelegen vluchtelingenkampen.