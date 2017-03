Vanavond meldde het Syrische regime dat een MiG-23 vermist was nabij de grens met Turkije. Kort daarop liet de Turkse regering weten dat een Syrisch gevechtsvliegtuig net over de grens is neergestort nabij de stad Samandag in de provincie Hatay, vlakbij de Middellandse Zee.

Reddingswerkers zijn ter plaatse, maar de cockpit bleek leeg. Getuigen zeggen dat ze gezien hebben hoe de piloot met een parachute is neergekomen. Over de piloot is nog niets bekend.

Turkije ontkent dat het het toestel heeft neergehaald. De Syrische rebellen zeggen dan weer dat ze het vliegtuig hebben neergeschoten, maar daarvan is er nog geen bevestiging.

In het grensgebied komt het wel vaker tot incidenten in de lucht. De voorbije jaren zijn twee Syrische helikopters neergehaald toen ze de grens overstaken. In 2014 is een Syrische MiG in gelijkaardige omstandigheden neergeschoten. Een jaar later werd een Russisch gevechtsvliegtuig boven Syrië neergehaald door Turkse toestellen, wat dan weer tot een crisis tussen Moskou en Ankara leidde. Die is intussen bekoeld.