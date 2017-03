Fillon had eerder de voorverkiezingen gewonnen bij de conservatieve partij Les Républicains en had daarbij ex-premier Alain Juppé en voormalig president Nicolas Sarkozy verslagen. Het gerecht onderzoekt nu echter of hij zijn vrouw Penelope jarenlang een fictief loon van 900.000 euro zou hebben laten betalen voor werk dat niet werd uitgevoerd. Ook zouden de twee kinderen van Fillon als advocaten zijn betaald nog voor ze hun diploma hadden behaald.

De ex-premier blijft er echter bij dat er niets aan de hand is. Wellicht zou er morgen meer duidelijkheid komen. Dat is er een grote manifestatie voor Fillon gepland in Parijs en het is uitkijken hoeveel volk daar op af komt. Hoe dan ook vierde Fillon vandaag zijn verjaardag en hij gaf toe dat hij "er betere heeft gekend".